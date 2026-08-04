Los Guerreros del Sur comenzaron con victoria el calendario de cinco partidos durante agosto 

El triunfo uno por cero contra Cartaginés fue la primera victoria del apertura para los Guerreros del Sur y también fue comenzar con tres puntos un calendario de cinco partidos durante agosto.
El triunfo uno por cero contra Cartaginés fue la primera victoria del apertura para los Guerreros del Sur y también fue comenzar con tres puntos un calendario de cinco partidos durante agosto.
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