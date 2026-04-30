Juegos deportivos estudiantiles aporta figuras a divisiones menores de los Guerreros del Sur 

Por
Johan Garcia G.
-
0
14

Durante la etapa regional de fútbol sala categoría d que se disputó este jueves 30 de abril en el polideportivo estuvo Lauro Cazal, uno de los entrenadores de las categorías elites del Municipal Pérez Zeledón.

Artículos relacionadosMás del autor