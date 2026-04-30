Juegos deportivos estudiantiles aporta figuras a divisiones menores de los Guerreros del Sur 

Durante la etapa regional de fútbol sala categoría d que se disputó este jueves 30 de abril en el polideportivo estuvo Lauro Cazal, uno de los entrenadores de las categorías elites del Municipal Pérez Zeledón.
Durante la etapa regional de fútbol sala categoría d que se disputó este jueves 30 de abril en el polideportivo estuvo Lauro Cazal, uno de los entrenadores de las categorías elites del Municipal Pérez Zeledón.
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