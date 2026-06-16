Cantones de la Región Brunca están dentro de la candidatura de Puntarenas para Juegos Deportivos Nacionales 2028 

La provincia de Puntarenas oficializó su candidatura para ser sede de los Juegos Deportivos Nacionales en 2028, en esta propuesta provincial están incluidos cinco cantones de la región Brunca.
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