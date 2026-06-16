Cantones de la Región Brunca están dentro de la candidatura de Puntarenas para Juegos Deportivos Nacionales 2028 

Por
Johan Garcia G.
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La provincia de Puntarenas oficializó su candidatura para ser sede de los Juegos Deportivos Nacionales en 2028, en esta propuesta provincial están incluidos cinco cantones de la región Brunca.

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