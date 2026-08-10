Hogar de Ancianos de Palmar Sur recibe equipo médico donado por la Embajada de Japón

La Embajada de Japón en Costa Rica realizó la entrega oficial de importantes equipos médicos al Hogar de Ancianos de Palmar Sur, con el propósito de fortalecer la atención y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores del cantón de Osa.

La donación, valorada en aproximadamente $32.200 dólares, incluye:

-Un moderno láser terapéutico robótico M8.

-Una camilla eléctrica, un electrocardiógrafo y una silla con balanza.

Equipos que permitirán ampliar y mejorar los servicios médicos y de rehabilitación que brinda este centro.

El láser M8 utiliza tecnología robotizada para aplicar tratamientos de manera automatizada y sin contacto directo con el paciente. Entre sus aplicaciones se encuentran el manejo del dolor, la reducción de procesos inflamatorios y edemas, así como la estimulación de la recuperación y reparación de tejidos.

También puede emplearse como complemento terapéutico en determinadas lesiones musculoesqueléticas, padecimientos articulares y procesos de cicatrización, siempre bajo valoración y supervisión de profesionales de la salud.

Se trata de una terapia no invasiva, que no requiere procedimientos quirúrgicos y que puede complementar otros tratamientos indicados por el personal médico.

Por su parte, el electrocardiógrafo facilitará la valoración y el seguimiento de la actividad cardíaca de los adultos mayores, mientras que la camilla eléctrica permitirá brindar una atención más cómoda, segura y accesible.

La silla con balanza ayudará a controlar el peso de personas con movilidad reducida, evitando traslados innecesarios y reduciendo el riesgo de caídas.

La iniciativa forma parte del programa japonés de Asistencia para Proyectos Comunitarios y Seguridad Humana, mediante el cual se brinda cooperación financiera no reembolsable a organizaciones que desarrollan proyectos en áreas como salud, educación, agua y bienestar comunitario.

El convenio para la adquisición de los equipos fue firmado en octubre de 2024.

Los nuevos equipos no solamente beneficiarán a quienes asisten regularmente al Hogar de Ancianos de Palmar Sur, sino que también permitirán fortalecer la atención de la población adulta mayor de diferentes comunidades del cantón de Osa, especialmente de aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o que requieren procesos de terapia física y seguimiento médico.

La actividad incluyó presentaciones artísticas, un recorrido por las instalaciones y un espacio de convivencia en el que los asistentes compartieron un café.

La administración del Hogar de Ancianos destacó que esta donación representa un avance significativo para la institución, ya que permitirá ofrecer tratamientos más oportunos, seguros y adecuados, además de contribuir a la conservación de la movilidad, la independencia y el bienestar integral de las personas adultas mayores.