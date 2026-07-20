Estudiantes de piano de Pérez Zeledón participaron en Festival Internacional en Guatemala

Estas son parte de las presentaciones que tuvo un grupo de estudiantes de piano de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón.

Ellos, participaron junto con su profesora, Valeria Granados en el Festival Internacional de Piano Luis Felipe Arias, en Guatemala, que se realizó del 13 al 17 de julio.

Durante el festival, los jóvenes reciben clases magistrales, participan en actividades académicas y recitales, y comparten con estudiantes y reconocidos pianistas de diferentes países.

Esta experiencia les permite ampliar su formación musical, conocer nuevas perspectivas de enseñanza y fortalecer su crecimiento artístico.

Para la Escuela de Música Sinfónica, esta participación representa una valiosa oportunidad para proyectar el talento de sus estudiantes a nivel internacional y reafirma el compromiso de la institución con una formación musical de calidad, que trasciende las aulas y abre nuevos espacios de aprendizaje.