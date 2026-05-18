Integrantes de partidos políticos de la Escuela Quebradas reciben herramientas sobre la democracia

Los estudiantes quienes forman parte de los partidos políticos que buscan llegar a la presidencia de la Escuela de Quebradas en San Isidro de El General, fueron partícipes de un taller de formación.

Se trata del proyecto denominado: Ciudadanía sustantiva y liderazgo inclusivo en las niñeces, por una democracia paritaria, ganador de la XX convocatoria de fondos concursables de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, dentro del cual se desarrollan actividades orientadas a la formación en democracia y cultura cívica con las personas estudiantes y docentes de este centro educativo.

Como parte del mismo, este lunes 17 de mayo, se llevó a cabo el taller “Identificación de problemas públicos y elaboración de planes de gobierno estudiantiles” con el propósito de brindar herramientas básicas a los estudiantes que conforman los partidos políticos estudiantiles.

La intención era identificación de problemáticas presentes en su contexto escolar y la construcción de propuestas viables, inclusivas y contextualizadas dentro de sus planes de gobierno, en atención a la normativa vigente emanada del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Los candidatos de los dos partidos políticos, nos cuentan sus aspiraciones.

La Escuela Quebradas es una de las dos escuelas seleccionadas en este proyecto.

Así que de una manera diferente, se llevó a cabo este taller.