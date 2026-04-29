Invierten 1.786 millones de colones en nueva infraestructura de la Sede Sur de la UCR

Una obra valorada en aproximadamente ₡1.786 millones, se construye en la sede Sur de la Universidad de Costa Rica ubicada en Golfito, que cuenta con un área de 1.415 metros cuadrados e incluye tres aulas, tres laboratorios y salas de reunión.

Estas primeras aulas y laboratorios nuevos marcan un hito en el desarrollo de la sede universitaria en Golfito La Universidad de Costa Rica (UCR) inaugurará en julio un moderno edificio académico que beneficiará directamente a 700 estudiantes de la región.

Este nuevo inmueble representa un avance significativo, ya que constituye la primera infraestructura de aulas y laboratorios construida específicamente para la sede desde su creación.

Hasta ahora, las actividades universitarias se han desarrollado en instalaciones adaptadas de la antigua compañía bananera que operó en la zona, las cuales, pese a las inversiones realizadas para su adecuación, presentan limitaciones en términos de funcionalidad y condiciones óptimas para la enseñanza.

Los laboratorios del nuevo edificio estarán destinados a las áreas de ciencias básicas, idiomas e informática, lo que permitirá fortalecer la formación académica y responder a las necesidades actuales del estudiantado.

Como parte de su estrategia de fortalecimiento de la regionalización, la UCR también avanza en el diseño de un segundo edificio de tres plantas, que incluirá una biblioteca moderna, tres aulas adicionales y tres nuevos laboratorios.

Esta obra se estima en una inversión cercana a los ₡2.700 millones.

Asimismo, la institución proyecta la construcción de una soda y comedor que beneficiará a estudiantes, personal docente y administrativo, con el objetivo de mejorar las condiciones de permanencia y bienestar en el campus.

De esta manera, la UCR apuesta por la regionalización como eje estratégico, fortaleciendo su presencia en zonas clave del país y garantizando condiciones adecuadas para la formación de nuevas generaciones de profesionales.