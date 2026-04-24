En el Área de Salud de la CCSS de Pérez Zeledón explican sobre las citas en el hospital en horario vespertino

De lunes a viernes, se brinda atención vespertina del Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Hospital Escalante Pradilla, para la atención primaria de pacientes.

El director del Área, el Dr. Arturo Borbón, dio una explicación de cómo funcionan estas citas, donde fue claro en decir que solo se dan como máximo dos citas por familia.

Asimismo, se verifica que la persona que saca la cita, sea del núcleo familiar.

En el caso de la población adulta mayor, las citas se sacan por teléfono.

Por día, tienen un promedio de atención de 60 citas.

Sobre los supuestos “gavilanes”, dijo:

El médico, explicó que las citas son presenciales, para que sean aprovechadas y no se dé ausentismo.

Desde marzo de 2024, inició la consulta vespertina en el Hospital Escalante Pradilla, que es asumida por el Área de Salud de la CCSS en Pérez Zeledón.