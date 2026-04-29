15 personas participan en una capacitación sobre barismo

Explorando el café, métodos y técnicas para una taza perfecta, es el nombre del curso que se llevó a cabo durante dos días en el INA de Pérez Zeledón.

Se trató de un curso intensivo en modalidad de aprovechamiento, que se logra tras un trabajo articulado entre la Oficina Municipal de Gestión Turística, Instituto Costarricense de Turismo y el INA, producto de la pasada reunión que tuvimos con la alcaldía, el comité de turismo y el ICT en el cantón.

Para dimensionar este curso en forma privada tiene un costo aproximado de c150 mil colones por persona, sin incluir alimentación ni los insumos necesarios.

De esta manera, se busca apoyar a las personas y que salgan adelante en diferentes áreas.