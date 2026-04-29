Fuerza Pública mantiene presencia en centros educativos tras supuestas amenazas de tiroteo

Todos los días están apareciendo mensajes, sobre todo en los baños en diferentes centros educativos, tanto de primaria como de secundaria en Pérez Zeledón, sobre amenazas de tiroteos.

El primer centro educativo que tuvo un reporte de este tipo fue el Liceo Unesco, tras un mensaje que se escribió en uno de los servicios sanitarios de uso de los estudiantes y a raíz de esta situación, se tuvieron que suspender lecciones.

Posteriormente, surgieron mensajes similares en otras instituciones como el CTP San Isidro, Escuela Los Ángeles y la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón, por mencionar algunas, donde se suspenden las lecciones como parte de los protocolos.

Ante estas situaciones, en el Ministerio de Educación Pública coordina con la Fuerza Pública, para lo que corresponda y además, para contar con el apoyo policial.

Edwin Miranda, director regional 7 de la Fuerza Pública, explicó sobre el procedimiento en estos casos.

De ahí que se hacen coordinaciones con las direcciones de los centros educativos, para que se tenga presencia policial en los portones, tanto a la entrada como salida, colaborando con las revisiones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha detectado ningún arma en estos dispositivos de seguridad.

Pero a nivel externo, se maneja dos casos con armas, un estudiante del Liceo Sinaí quien aparentemente amenazó con un arma de fuego en redes sociales y en la parte externa del Liceo Unesco, de un joven quien portaba un arma blanca.

Sobre la permanencia de los oficiales en los centros educativos, depende de cómo se vayan presentando las situaciones.

De esta manera, la Fuerza Pública, da el acompañamiento a los centros educativos.