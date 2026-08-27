Jóvenes de la Zona Sur participan en capacitación de Impulso Emprende Joven

Durante tres días, del 27 al 29 de agosto, en el Hotel del Sur en Pérez Zeledón, se lleva cabo un proceso formativo para jóvenes de la Zona Sur.

Se trata del programa Impulso Emprende Joven, que coordina el Consejo de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud, junto al MEIC y el INDER.

Se abordan temas como: modelo de negocios Canvas, costos y precio, Design thinking y marketing digital.

El programa Impulso Emprende Joven, buscar facilitar las herramientas en modelo de negocios, costos, innovación y marketing digital.

Así que estos jóvenes participarán hasta el sábado 29 de agosto, en este proceso formativo.