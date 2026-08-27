Un nuevo auditorio y laboratorios para investigación se construirán en la UNA Campus Pérez Zeledón con una inversión de $10 millones

Una alta inversión en infraestructura nueva se viene para el campus Pérez Zeledón de la Universidad Nacional.

La demolición del actual auditorio y el área de laboratorios dará paso a una nueva obra de investigación.

El proyecto es parte del Plan de Desarrollo de Infraestructura 2025- 2030, por medio del cual se busca mejorar las condiciones de vida estudiantil.

El proyecto saldría a licitación en octubre de 2027 y que se esperan que se concluya a finales del 2028. La inversión será de 10 millones de dólares.

El nuevo auditorio tendría una capacidad para unas 600 personas y estaría ubicado por el sector de La Laguna, es decir, será trasladado a una nueva área.

La intención es contar con iinfraestructura pensada para que más estudiantes puedan llegar, permanecer y construir su futuro desde la Región Brunca, sobre todo, ahora que se están promoviendo más carreras relacionadas con la investigación.

Cabe indicar que, en abril del 2023, el Campus Pérez Zeledón inauguró un moderno edificio académico de tres pisos.

Se tuvo una inversión cercana a los $10 millones, que está conformado por cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, el área administrativa y la soda comedor.

Mientras que en febrero del 2018, se inauguraron las residencias estudiantiles, con las que se benefician 76 estudiantes.

Esta obra tuvo un costo superior a los 4 millones de dólares.

Además de las residencias se construyó un gimnasio para diversas actividades deportivas y culturales.