Por error en sistema de la CCSS registran a adulto mayor como fallecido y afecta su atención médica

Esta es la situación que está viviendo Leonel Barahona Jiménez, vecino de Quebradas en San Isidro de El General, quien denuncia que esta situación le genera preocupación, angustia y dificultades para acceder a los servicios de salud y a su pensión, luego de descubrir que en el sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aparecía registrado como fallecido.

Se dio cuenta cuando su esposa acudió a una cita médica el pasado 13 de agosto al Hospital Escalante Pradilla y le informaron que no contaba con seguro.

Ante la situación, este adulto mayor de 71 años de edad acudió tanto al Hospital como a la Sucursal de la CCSS tratar de esclarecer lo ocurrido, sin obtener inicialmente una solución.

La situación tomó un giro aún más preocupante cuando le informaron que su propio registro aparecía como fallecido.

Según lo indicado por el afectado, se trataría de un error ocurrido en Orotina, donde aparentemente se registró el fallecimiento de otra persona utilizando por equivocación su número de cédula.

El afectado asegura que posteriormente acudió a la Defensoría de los Habitantes en busca de orientación, mientras esperaba que su situación fuera corregida.

En una primera instancia, le indicaron que su registro ya había sido activado nuevamente; sin embargo, al realizar nuevas consultas, comprobó que el problema todavía no estaba completamente solucionado.

La situación también ha generado preocupación debido a que tanto él como su esposa tienen citas médicas programadas.

El hombre, quien además asegura padecer asma y encontrarse recuperándose de una operación en uno de sus pies, cuestionó las dificultades que enfrentó para resolver el problema.

Sobre este tema, en Tv Sur buscamos la posición en el Hospital Escalante Pradilla. El Dr. Carlos Argüello, director médico interino, indicó que hicieron una revisión en los sistemas.

También, consultamos en la Sucursal de la CCSS en San Isidro de El General, al respecto, Jorge Minor Mata, administrador de la misma, explicó en compañía de funcionarios a cargo de pensiones lo sucedido en este caso.

Detallaron que en efecto, el error se originó en la Sucursal en Orotina, a la hora de tramitar el fondo mutual de otra persona que falleció.

Cuando el usuario se hace presente a la oficina en San Isidro de El General, por lo que el 18 de agosto se hizo la solicitud para eliminar la nota de que don Leonel Barahona había fallecido, por lo que ya no aparece con esa condición en el sistema.

Sin embargo, se tiene pendiente que apliquen el cambio de caso, para que pueda recibir su pensión con normalidad y que tenga el seguro correspondiente.

Este trámite se encuentra en la Gerencia de Pensiones. Por ello, también, por medio de la oficina de prensa de la CCSS, hicimos la solicitud sobre este caso, sin embargo, al cierre de esta edición, no hemos tenido respuesta y estaremos muy pendiente de lo que indiquen en la institución.

Por el momento, don Leonel, espera que se le resuelva este problema, para poder acceder a su pensión y a la atención médica como corresponde.