La Auténtica Feria del Agricultor en San Isidro de El General recibe 18 millones de colones en equipos

En un acto oficial, se realizó la entrega formal del proyecto “Protegiendo el fruto del trabajo campesino”, una iniciativa orientada a mejorar las condiciones de comercialización de la Feria del Agricultor de San Isidro de El General en el Territorio de Pérez Zeledón.

Con una inversión de más de ₡18 millones del servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se entregaron toldos móviles, cajas plásticas, tarimas y balanzas digitales, herramientas clave que permitirán mejorar la protección de los productos, optimizar su manejo y garantizar condiciones adecuadas de higiene e inocuidad durante la venta.

Asimismo, la incorporación de balanzas digitales contribuirá a fortalecer la transparencia en las transacciones comerciales, promoviendo la confianza entre productores y consumidores, y asegurando un sistema de pesaje justo.

Esta iniciativa beneficia de manera directa 17 productores agrícolas, quienes semanalmente ofrecen sus productos en la feria, así como más de 250 consumidores que acuden regularmente en busca de alimentos frescos, accesibles y de calidad.

Este proyecto tiene como propósito principal dotar de infraestructura y equipo esencial a la Asociación Auténtica Feria del Agricultor de San Isidro de El General (AFASIG), contribuyendo directamente al fortalecimiento de la actividad productiva y comercial de pequeños y medianos agricultores de la zona. Además, responde a la necesidad de modernizar las condiciones en las que se desarrolla la feria, ya que anteriormente los productores enfrentaban limitaciones debido al deterioro de la infraestructura existente, especialmente los toldos utilizados para la comercialización.

Esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales por impulsar la seguridad alimentaria, apoyar la economía rural y fomentar circuitos cortos de comercialización, donde el productor vende directamente al consumidor sin intermediarios.

Con la ejecución de este proyecto, se reafirma el compromiso de las instituciones y organizaciones involucradas con el desarrollo sostenible del sector agrícola, reconociendo el valor del trabajo campesino y su aporte fundamental a la alimentación y economía local.

Este proyecto responde a la necesidad de modernizar la infraestructura de la feria, especialmente ante el deterioro de los toldos utilizados previamente, y forma parte de los esfuerzos institucionales para impulsar la seguridad alimentaria, dinamizar la economía rural y promover la comercialización directa sin intermediarios.