Fudebiol tendrá su Feria del Agua este domingo 22 de marzo

Respirar aire puro, disfrutar de la naturaleza y comer muy rico, todo eso lo pueden encontrar en el Centro Biológico Las Quebradas, Fudebiol, en San Isidro de El General.

Este domingo 22 de marzo, será la Feria del Agua, donde se tendrán muchas actividades para el disfrute de toda la familia.

Habrá presentaciones artísticas, concursos, pintacaritas y diferentes tour, como la caminata y la del agua.

A esto se suma el intercambio campesino de semillas criollas y nativas.

Se tendrá un feria de emprendedoras y venta de comidas. El camino se encuentra en muy buenas condiciones.

Habrá servicio de bus saliendo de la plaza de Quebradas a las 9 a.m. y con regreso a las 2 p.m.

FUDEBIOL nació en 1989 gracias al compromiso de vecinos de Quebradas que decidieron proteger las nacientes y los bosques que abastecen de agua a San Isidro de El General.