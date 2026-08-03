El 27 y 28 de agosto será el Foro Nacional de Productores de café de Pérez Zeledón

Los productores de café de Pérez Zeledón tendrán la oportunidad de aportar su experiencia y plantear propuestas para fortalecer el desarrollo de la caficultura regional durante el Foro Nacional de Productores, que se realizará los días 27 y 28 de agosto en la Universidad Nacional, sede Pérez Zeledón.

Durante la primera jornada, los participantes trabajarán en cinco mesas temáticas enfocadas en los principales retos del sector: rentabilidad y producción, educación financiera, gobernanza sectorial y mercados, cuido de la finca y del suelo, y jóvenes en la caficultura.

Las propuestas que surjan de estos espacios servirán como base para fortalecer la toma de decisiones y el desarrollo del sector cafetalero.

El segundo día estará dedicado a la presentación de los principales acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo, además de exposiciones sobre la comercialización del café, la caracterización de la caficultura regional y programas orientados a fortalecer la competitividad del sector.

La inscripción es gratuita y está dirigida a los productores que forman parte de la nómina oficial del sector cafetalero.

Cada participante podrá seleccionar la mesa de trabajo que mejor responda a sus intereses y aportar propuestas desde su experiencia en el campo. Pueden inscribirse en este enlace: https://crcafe.icafe.go.cr/icafe/f?p=165

El ICAFE hace un llamado a los caficultores de Pérez Zeledón para que aprovechen este espacio de diálogo y construcción colectiva, donde cada participación contribuirá a impulsar una caficultura más rentable, sostenible y preparada para los retos del futuro.