Toma de La Antorcha este 2026 será en la Escuela de Villa Mills

El tradicional acto y el recibimiento del fuego de la libertad que se hacía en el sector de La Georgina ya no se realizará en ese punto, esto debido a que el negocio que se encontraba cerca cerró sus puertas y eso limita que se pueda realizar en este punto.

Según explicaron en la Comisión Cívica, debido a la carencia de baños y demás cerca, se tomó la decisión de realizar la actividad en la Escuela Villa Mills, donde se le brindará más seguridad a los estudiantes.

Este cambio, ya fue comunicado por parte de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón a las autoridades nacionales, para el correspondiente visto bueno.

En este 2026, serán 18 delegaciones de centros educativos que participarán desde la Escuela Villa Mills hasta el parque de San Isidro de El General y 14 delegaciones del parque hasta el sector de Convento, donde se entregará a la Dirección Regional Grande del Térraba.

Así que ya se tiene todo listo para el recibimiento de la Antorcha por parte de la Dirección Regional del MEP en Pérez Zeledón.