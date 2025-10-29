La cantautora generaleña, Karol Barboza se encuentra en Uruguay como parte del Festival Internacional de la Canción

De esta manera, se expresó la cantautora generaleña, Karol Barboza, quien participa en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este en Uruguay, donde gana el premio a “Mejor Videoclip”.

El videoclip tendrá su estreno el jueves 30 de octubre a las siete de la noche, por su canal de YouTube. Este video fue financiado y patrocinado por el Ministerio de Cultura y la Fundación del Parque La Libertad. La producción audiovisual estuvo a cargo de la productora “Tropical Lluvioso”.

El festival se llevó a cabo del 20 al 24 de octubre en Montevideo, Atlántida y Punta del Este, donde se realizó la gala final. Participaron personas de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, México, Honduras, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Durante los primeros días tuvieron presentaciones en diferentes lugares y realizaron visitas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerios de Educación y Cultura y una visita al Palacio Legislativo.

Además, Karol, se encuentra en Uruguay en gira de conciertos en Montevideo y Buenos Aires, Argentina que ha gestionado de manera independiente, espacios donde tendrá la oportunidad de mostrar más música de su amplio catálogo de canciones, además de compartir escenario con otras personas artistas de la escena rioplatense.