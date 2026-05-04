Semana Académica de la UNA en Pérez Zeledón estuvo cargada de charlas

Por
Carmen Picado
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Del 27 al 30 de abril, fue la Semana Académica de la Universidad Nacional campus Pérez Zeledón y durante estos días, se llevaron a cabo varias charlas y actividades.

Se habló sobre la intermediación laboral, arquitectura de datos, robot móvil, accesibilidad en ambientes virtuales en aprendizaje, aplicaciones desplegadas a nivel mundial, calidad del huevo, valorización biotecnológica de residuos avícolas, utilización de equipo neuromarketing y bases de la inteligencia artificial.

También, se abordaron temas como: el papel del docente en el quehacer trasformador, evaluación de la calidad de la carne porcina alimentada con el extracto del rambután y otros.

Además, se contó con la participación de diferentes profesionales, quienes se encargaron de abordar diferentes temas.

De esta manera, se tuvo un año más la Semana Académica en la Universidad Nacional.

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