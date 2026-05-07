Un 96 por ciento de avance lleva el proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Zeledón

Las obras continúan. El proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Zeledón, que trabaja la Unidad Ejecutora del A y A- BCIE ya tiene un 96 por ciento de avance.

En este momento, se trabaja bacheo de las calles, en la puesta en marcha de las estaciones de bombeo y tanques que se construyeron y en la obra del tanque del sector Aeropuerto.

Se espera que todos los trabajos queden listos en el primer semestre del año.

Con respecto a las tuberías, está todo probado.

Este proyecto contempla una inversión superior a los $17 millones, es decir, más de ₡8 470 millones, que beneficiará directamente a más de 72 mil habitantes.

Entre las primeras fases del proyecto se ejecutó la sustitución de 75 kilómetros de tubería, una mejora fundamental en la infraestructura que permite garantizar que el agua llegue de forma más eficiente, segura y continua a los hogares de las personas usuarias.

Se sustituyeron dos tanques existentes, los cuales fueron ampliados en su capacidad, y además se construyen dos nuevos tanques de almacenamiento que antes no existían, lo que representa un avance histórico para la zona.

El proyecto también incluye la construcción tres estaciones de bombeo, infraestructura que permitirá una mejor regulación del servicio, mayor estabilidad operativa y una respuesta más eficiente ante el crecimiento poblacional y las variaciones en la demanda.