La Sub 17 del Municipal Pérez Zeledón clasificó a las semifinales del torneo de UNAFUT

Por
Johan Garcia G.
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Los Guerreros del Sur dieron un importante golpe al clasificar a la etapa de semifinales en el campeonato sub 17 de la UNAFUT, los generaleños empataron a uno contra Alajuelense y lograron el pase en la tanda de penales.

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