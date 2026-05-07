La Sub 17 del Municipal Pérez Zeledón clasificó a las semifinales del torneo de UNAFUT

Los Guerreros del Sur dieron un importante golpe al clasificar a la etapa de semifinales en el campeonato sub 17 de la UNAFUT, los generaleños empataron a uno contra Alajuelense y lograron el pase en la tanda de penales.
Los Guerreros del Sur dieron un importante golpe al clasificar a la etapa de semifinales en el campeonato sub 17 de la UNAFUT, los generaleños empataron a uno contra Alajuelense y lograron el pase en la tanda de penales.
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