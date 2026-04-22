Liceo Unesco toma medidas con respecto a situación de violencia generada en las afueras de la institución

Durante la tarde del martes, después de la salida de clases en las afueras del Liceo Unesco en San Isidro de El General, se generó una disputa entre varios estudiantes, donde hubo golpes y hasta el uso de un arma blanca.

Según se aprecia en videos que circulan en diferentes plataformas digitales, hay dos estudiantes discutiendo cerca de un autobús de estudiantes, uno de ellos, con la camiseta del colegio y otro que no la porta.

Están discutiendo, uno empujo al otro y se escuchan insultos. Luego se acerca un tercer estudiante, también con otra camiseta que no es del colegio y le pega en la cabeza a uno de los jóvenes, quien al parecer saca un arma blanca, una especie de cuchillo y le empieza a dar persecución al otro que lo golpeó.

Tras los hechos presentados, Tv Sur, se comunicó con el director del centro educativo, quien informó que tras los hechos, se activaron de inmediato los protocolos y se comunicaron con los padres de familia de los estudiantes involucrados.

Este miércoles en la mañana, el centro educativo, emitió el siguiente comunicado al respecto.

El director, indicó que por el momento no se referirán al asunto, pues el caso se mantiene en investigación y que se encuentran en gestiones de lo que corresponde.

Sobre el tema, en la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, también se refirieron al asunto.

“En el Liceo UNESCO del Circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón, se atendió situación de violencia en la salida de clases de este martes 21 de abril, en las afueras de la institución, entre dos jóvenes (uno ya identificado como estudiante de la institución) una segunda persona no se logró, identificar de manera inmediata como estudiante del centro educativo.

La discusión conllevó a golpes y amenaza con arma blanca.

La situación fue abordada de manera inmediata por el personal del centro educativo y se realizan las coordinaciones con la supervisión. Parte de las acciones implementadas consistieron en la comunicación inmediata con la madre de familia de la persona estudiante que portaba el arma blanca y se aplica una medida precautoria.

Se realiza una denuncia en la fiscalía por parte de la administración ante la amenaza con arma blanca.

Para el día de hoy la administración del centro educativo procederá con la investigación de todos los presuntos implicados y aplicación de las Pautas generales para protocolos de actuación en situaciones de violencia y riesgo en los Centros Educativos, portación de armas y el debido proceso de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y Conducta”, indica el comunicado.

Este es el segundo caso de violencia en centros educativos que se reporta este año en Pérez Zeledón, porque a finales de marzo, un joven de 13 años, supuestamente amenazó con un arma de fuego a estudiantes y docentes del Liceo Sinaí.

Tras los hechos, el joven fue detenido y en este momento, se encuentra con medidas, como no acercarse a las víctimas y se encuentra bajo protección del PANI.