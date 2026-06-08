Generaleña viajará a Brasil para competir en torneo de Karate

Cinthia Morales viajará a Brasil para representar al país en un torneo de Karate Kyokushin, esta joven generaleña conversó con Tv Sur Deportes sobre esta nueva experiencia internacional.
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