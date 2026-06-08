Caminata, actividades culturales, talleres y otros en la Feria del Día del Árbol en Fudebiol

Caminatas, actividades culturales, talleres para niños, homenaje a pioneros del cantón, exposición de artesanías y más, formará parte de la agenda para la celebración de la Feria del Árbol en el Centro Biológico Las Quebradas, Fudebiol, en Pérez Zeledón.

La actividad será este domingo 14 de junio a partir de las ocho de la mañana, la entrada es gratuita.

Será un día cargado con feria de emprendedores, venta de comidas y más.

Además, se llevará a cabo nuevamente una caminata que sale de la bomba Delta, Lagunilla, con un recorrido de ocho kilómetros, un costo de inscripción de seis colones por persona, eso sí, esta caminata tiene un grado de dificultad.

Fudebiol se ubica a unos nueve kilómetros del centro de San Isidro de El General, que en promedio se tardan unos 25 minutos y el camino se encuentra en buenas condiciones.