Fuerza Pública a espera de firmeza del fallo en caso Fénix para uso de la Hacienda en Pedregoso de Pérez Zeledón

El 17 de marzo de este 2026, el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, dictó la sentencia en el caso Fénix, a los involucrados por el delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en su modalidad agravada.

Como parte del operativo realizado en el año 2022, se decomisó la Hacienda Fénix, ubicada en Pedregoso de Pérez Zeledón y en diciembre del 2024, por medio de un acto de puesta se dio en posesión al Estado al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Posteriormente, el 28 de marzo de 2025, el ICD entregó al Ministerio de Seguridad Pública en condición de administración.

Desde entonces, la Fuerza Pública se mantiene en el lugar, utilizando el espacio para capacitaciones.

Precisamente, el director regional 7, Edwin Miranda, precisó que tras la sentencia a los implicados en el caso, están a la espera de la firmeza de la resolución y que el inmueble sea dado con toda la legalidad, para que se pueda instalar en la Hacienda, la dirección regional y que exista un centro de capacitaciones.

Miranda, fijo que una vez que se encuentre en firme, se continuaría el proceso legal.

El director regional de la Fuerza Pública, detalló que hay dos panoramas.

La Hacienda Fénix, es una propiedad de más de 30 hectáreas, valorada en 2,000 millones de colones, con unas 73 infraestructuras con una construcción de más de 25 mil metros cuadrados.

Aquí había espacios para las 1257 cabezas de ganado, áreas para los caballos de alto valor y las aves, que fueron decomisadas.

En enero de este 2026, Tv Sur, tuvo acceso al lugar, donde pudo apreciar el mantenimiento que le brinda actualmente la Fuerza Pública y el uso que le dan a este espacio, para reuniones y capacitaciones.

Esta Hacienda, se encuentra con seguridad las 24 horas del día.