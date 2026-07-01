Egresados del Liceo Unesco realizan campaña para restaurar el rótulo del centro educativo

Tomaron la iniciativa. Con el fin de restaurar el rótulo principal que identifica al Liceo Unesco en Pérez Zeledón, que la Generación 73 del centro educativo, está llevando a cabo una campaña con el fin de recaudar fondos.

Por lo que hacen un llamado a toda la comunidad para que apoyen esta iniciativa.

El proyecto contempla: la sustitución del sistema de iluminación actual por tecnología LED, el reemplazo de chapetas deterioradas, la modernización del sistema eléctrico de iluminación, la pintura y reacondicionamiento de las chapetas, desinstalación, restauración y reinstalación del rótulo.

La inversión requerida para la ejecución de estas obras asciende el millón de colones.

Por ello, invitan a todas las generaciones de egresados a sumarse a esta iniciativa mediante un aporte voluntario.

Explicaron que cada generación que desee colaborar deberá designar una persona coordinadora, quien será responsable de la recaudación de los aportes y representará a su grupo durante el acto oficial de entrega del rótulo restaurado.

La fecha límite para recaudar los fondos será el 31 de julio.

Para más información, pueden comunicarse con Ana Leda Arias Barrantes al 8383-8883 o con Luis Alberto Mata Montero al 8707-6600.