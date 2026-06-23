Más de 30 equipos participaron en Olimpiada Nacional de Robótica en el CTP San Isidro

Por segundo año consecutivo, el Colegio Técnico Profesional San Isidro de Pérez Zeledón, fue la sede de la Olimpiada Nacional de Robótica en su edición número 16.

En este año 2026, el Ministerio de Educación Pública, tomó la decisión de organizar 6 semifinales en todo el país.

En el caso de esta regional del MEP, llegaron a participar más de 30 equipos de diferentes partes del país en cuatro de las seis categorías que se tienen.

Los estudiantes mostraron sus habilidades en diferentes categorías.

Para la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, es una gran oportunidad al ser sede.

Por cada categoría clasifican tres equipos a la final de la Olimpiada Nacional de Robótica, que será los días 4 y 5 de setiembre en Instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Coronado.