Del 13 al 18 de julio será la inscripción para quienes haga la romería de Pérez Zeledón a los pies de la Negrita

Un cambio este año. La Comisión a cargo de la romería desde Pérez Zeledón hasta la Basílica de los Ángeles, tomó la decisión de hacer un cambio en las fechas de inscripción en este año 2026.

Anteriormente, se hacía hasta un día antes de la salida, sin embargo, este año, por un tema de orden y logística, tomaron la decisión de que se realice del 13 al 18 de julio.

Del lunes 13 al viernes 17 de julio de ocho de la mañana a 12 medio día y el sábado 18 de julio, de ocho de la mañana a 12 medio día en las aulas de catequesis, que se ubican cerca de la Feria del Productor Generaleño.

También, se valoraron otros aspectos, como fechas de pago, para que la población se pudiera acomodar.

Además, las coordinaciones previas con las diferentes instituciones de primera respuesta.

Y la coordinación con las comunidades donde se encuentran los albergues.

Sobre los precios, se tienen que pagar ocho mil colones de inscripción, que incluye la asistencia que se le brinda al romero de camino.

Y opcional, la compra de la camiseta que tiene un valor de ocho mil colones y el pasaje del autobús de regreso es de ocho mil colones.

Por ello, el tema de transporte también es un aspecto que influyó en el cambio de fechas.

La salida será el 29 de julio, a las cuatro de la mañana la santa misa en la Catedral de San Isidro de El General y el peregrinar inicia a las cinco de la mañana.

Este primer día llegan al albergue en Villa Mills, con un recorrido de 41 kilómetros.

El 30 de julio, el segundo día, será desde Villa Mills hasta La Trinidad, caminando 35 kilómetros.

El tercer día, el 31 de julio, desde La Trinidad hasta San Isidro de El Guarco con un recorrido de 33 kilómetros.

Y el cuarto y último día, el primero de agosto, desde San Isidro de El Guardo hasta la Basílica, caminando 12 kilómetros.

Cabe indicar que toda persona menor de edad, que haga la romería, debe ir acompañado por un adulto.