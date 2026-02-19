Mujeres rurales de la Región Brunca accederán a recursos por medio de plan piloto

Se llevará a cabo por medio del programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del Instituto de Desarrollo Rural.

La intención es realizar el plan piloto con las mujeres rurales de la Región Brunca.

La inversión es de 1200 millones de colones.

Será para negocios específicos, como son: artesanías con enfoque de identidad local, textiles con identidad cultural, agroturismo, cosmética natural y medicina natural.

Una primera etapa, esperan beneficiar entre 40 y 60 mujeres, que se espera concretar este 2026.

Una segunda etapa es para la 2027, donde la intención es duplicar la cantidad de mujeres.

Y tercer año, entrarían a nivel nacional.

Se dotaría de bienes y equipos, con recursos no reembolsables. Además, del proceso formativo y de acompañamiento