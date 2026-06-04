Los Guerreros del Sur fortalecen su proyecto con jóvenes del club 

Por
Johan Garcia G.
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En esta primera semana de pretemporada, el Municipal de Pérez Zeledón fortalece su proyecto con jóvenes de las divisiones élite, que son de la zona y que aspiran a ganarse un campo en el primer equipo.

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