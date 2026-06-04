Los Guerreros del Sur fortalecen su proyecto con jóvenes del club 

En esta primera semana de pretemporada, el Municipal de Pérez Zeledón fortalece su proyecto con jóvenes de las divisiones élite, que son de la zona y que aspiran a ganarse un campo en el primer equipo.
En esta primera semana de pretemporada, el Municipal de Pérez Zeledón fortalece su proyecto con jóvenes de las divisiones élite, que son de la zona y que aspiran a ganarse un campo en el primer equipo.
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