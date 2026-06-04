35 empresas de Pérez Zeledón participaron en capacitación sobre contratación pública

Durante 7 sesiones, colaboradores de 35 empresas de Pérez Zeledón, aprendieron sobre la contratación pública.

El proceso inició a finales de abril y culminó este cuatro de junio.

La actividad estuvo coordinada por medio de la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Pérez Zeledón, en conjunto con el MEIC y la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del cantón.

Se trató de un espacio diseñado para que las empresas locales conocieran y aprovecharan las oportunidades de venta al Estado.

En el cierre de esta serie de sesiones informativas, se enfocaron principalmente en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) es una plataforma para gestionar los procesos de compras públicas.

El objetivo era fortalecer las capacidades normativas, técnicas y operativas de PYMES y emprendimientos de Pérez Zeledón, con el fin de facilitar su participación efectiva y competitiva en los procesos de Contratación Pública de bienes y servicios.

En la Municipalidad, indicaron que las empresas interesadas en participar en este tipo de formación, solo debe acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral.

De esta manera, buscan realizar procesos formativos de una manera articulada.