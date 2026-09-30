Pérez Zeledón celebrará 95 años de fundación como cantón

Octubre es el mes de celebración y la agenda de actividades es amplia, en todos los distritos: cultura, deportes, conciertos, bingos, baile y demás.

Pérez Zeledón cumple 95 años de la fundación como cantón.

El acto oficial será el nueve de octubre a las nueve de la mañana en el parque de San Isidro de El General.

Se tendrán invitados a todos los alcaldes de la Zona Sur y de la Zona de la Santos, además de representantes de diferentes instituciones, alrededor de 220 personas.

Se tendrá participación de representantes de la Escuela de Música Sinfónica.

La agenda está repleta de actividades.

También, habrá muchas actividades en los 12 distritos.

Muchas son las acciones en la que se tienen que trabajar a futuro.

Por medio de las redes sociales de la Municipalidad, se comparten todas las actividades.