Personal de Enfermería se embarriala, aguanta hambre y deja la piel en los alambres por servir

Pérez Zeledón. El área de salud de Pérez Zeledón (ASPZ) ofrece atenciones en riberas, cerros, montañas, zonas indígenas y lugares inimaginables del cantón número 19 de la provincia de San José. Tres de los 84 colaboradores del servicio de enfermería que se deshacen en servicio son Randall, Jeremy y Nahún.

Cada uno de ellos tiene vivencias, experiencias e historias particulares que contar; situaciones que si se recrearan en una película parecería un audiovisual exagerado, increíble y más cercano a la ficción que a la realidad, pero no. Estos rostros humanos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son de los que se embarrialan, aguantan hambre y dejan la piel en los alambres con tal de cumplir su misión de servir.

Randall Barrantes Granados es asistente técnico de atención primaria (ataps) que cumplió 11 años de servicio en la sede de ebáis de San Pablo de Platanares en Pérez Zeledón. Él narra cómo es una jornada de trabajo cotidiana, sus aprendizajes y lecciones de vida que colecciona en su corazón.

“Aprendí de doña Petronila, una indígena de la comunidad China Kichá en el distrito La Amistad, a decir ¿cómo está usted? Yo estoy bien en el dialecto Cabécar. Hago un recuento de nuestros quehaceres y constato que cada visita domiciliar tiene su propia esencia. Cada meditación que hago me recuerda que somos nosotros, el personal de la CCSS, el que lleva salud y bienestar a los hogares de las comunidades más humildes, somos nosotros los que hacemos esfuerzos que van más allá de nuestras propias capacidades. Nos llaman los pastilleros, los asistentes, los ataps, los vacunadores, los auxiliares. Somos nosotros los que atendemos la picadura de una serpiente, somos los que socorremos a un campesino herido por un machete, somos los que asistimos el parto de una joven adolescente en medio de la incertidumbre, somos los que dejamos para después la hora de la comida con tal de servir” narró Randall Barrantes uno de los casi 60 mil rostros humanos de la #CCSSdeCostaRica.

Jeremy Aguilar Padilla es enfermero, tiene 12 años de servicio en la CCSS, actualmente trabaja en Vigilancia epidemiológica del área de salud de Pérez Zeledón. Sin embargo, su experiencia se centra en la atención de pacientes a nivel domiciliar en los distritos de Platanares, La Amistad y Pejibaye todos del cantón de Pérez Zeledón.

“Cuando llego a las familias donde hay una persona con alguna sonda o dispositivo para sobrevivir y puedo atenderlo constato que nací para esto. He sufrido accidentes por recorrer caminos de difícil acceso, me han mordido los perros y literalmente he dejado los pelos en el alambre por atender un paciente. En un ebáis, en una clínica o en un hospital uno tiene a mano los recursos, pero muchas veces debemos trabajar con lo mínimo porque tampoco uno puede llevar consigo todo lo que la institución nos ofrece para atender cada caso” explicó el doctor Aguilar.

Naún Arias Fallas, es atap en el ebáis de la Palma, tiene 11 años de servicio en la institución y es uno de los colaboradores que están aplicando la vacuna de la esperanza.

“No nos detiene nada con tal de servir y ayudar en este proceso de inmunización que realiza la Caja en todo el país. Estamos llegando donde sea necesario; a veces a pie, en moto, a caballo y hasta en panga para ir hasta donde las personas usuarias de nuestra institución. La lluvia, el frío, la calor, el día o la noche no nos limitan” contó Nahún Arias.

El servicio de Enfermería del área de salud de Pérez Zeledón cuenta con 84 rostros humanos que están al servicio de las 145 mil personas adscritas a esta área, entre ellos hay 43 ataps, 16 enfermeros y 25 auxiliares.

Unos luchan contra las distancias, otros contra el clima, algunos enfrentan la presión del tiempo porque deben presentar informes de producción y otros luchan contra las barreras de la comunicación porque se quedan sin señal de teléfono o sin internet para trabajar.

La doctora Dacia Granados Jiménez, Directora de Enfermería del área de salud de Pérez Zeledón, pide a los costarricenses reconocer los esfuerzos del personal que se entrega sin límites todos los días. Ella aprovecha cada vez que puede para compartirle a su personal mensajes de esperanza y motivación.

“De todo corazón quiero expresarles que ustedes son el reflejo de lo que significa el compromiso, la empatía, la entrega y la valentía. Yo reconozco el gran trabajo de mis compañeros enfermeros, auxiliares y ataps. Aunque es muy poco el tiempo que llevo trabajando en el primer nivel de atención, desde hace muchos años, admiro el trabajo del atap, porque siempre he analizado las dificultades que viven para cumplir con su trabajo. Ahora que estoy más cerca, admiro, valoro, agradezco y defiendo con mucha más razón su labor, no me equivoqué en todo aquello que pensaba estando a distancia en el II nivel de atención. Que cada vivencia nos sirva de enseñanza para no dejarnos caer en la rutina y volvernos mecánicos, los errores pueden tener consecuencias graves”.

“Como expositora en cursos al personal repetía que ningún funcionario de equipo sobra, ninguno es más valioso que el otro, cada aporte tiene igual valor ¿Qué sería de la salud de nuestra comunicad sin la visita domiciliar que realizan ustedes? ¿Qué sería de la vacunación contra la covid-19 si no estuvieran ustedes? el resto somos muy pocos para avanzar como se ha hecho hasta hoy. Espero hacerles sentir que estoy con ustedes, que confío en ustedes, que reconozco el esfuerzo diario. Es también el sentimiento de los Enfermeros supervisores y los Enfermeros de programas. Un gracias es poco” Dra. Dacia Granados Jiménez, Directora de Enfermería ASPZ.

Que este producto periodístico sirva de homenaje a todo el personal de Enfermería en el Día Internacional de la Enfermería que se conmemora cada 12 de mayo.

El personal de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social es gente que se deshace en atenciones y cuidados para la población nacional y mundial. Este no es el guion de una película, es una radiografía descriptiva de la realidad de muchos colaboradores de la Institución más grande de Costa Rica.