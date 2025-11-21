Por primera vez el Festival Luces del Valle del Valle no tendrá juegos pirotécnicos

Las actividades de la edición número 20 del Festival Luces del Valle 2025, no tendrán juegos pirotécnicos.

Esta será la primera vez que esto suceda, aunque el acuerdo del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, fue tomado en diciembre del 2024.

El acuerdo fue tomado el martes 17 de diciembre del año anterior, donde se declara al cantón libre de actividad pirotécnica, es decir, días después de que se llevará a cabo el desfile de luces.

El acuerdo se dio luego de un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, luego de analizar una moción presentada por la regidora, Milena Elizondo Segura.

Con ello, se busca no afectar a la población y a algunos animales, como perros y gatos.

Así que este año, no habrá juegos de pólvora en las actividades de fin de año del Festival Luces del Valle.