El domingo 5 de julio será el sorteo del Gordito de medio año

La Junta de Protección Social anunció que, desde este lunes 22 de junio, comenzó la venta del Gordito de medio año 2026, que se realizará el domingo cinco de julio.

En esta ocasión, se esperan repartir más de 4800 millones de colones en premios.

El sorteo contará con un premio mayor de ¢500 millones por emisión, en una emisión triple de 100 mil billetes cada una.

Además, entregará un segundo premio de ¢80 millones y un tercer premio de ¢40 millones por emisión.

Cada entero tendrá un valor de ¢25.000, compuesto por diez fracciones de ¢2.500 cada una

Además, se aprovechó para anunciar que la Junta de Protección Social (JPS) renovó su alianza estratégica con el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica (CONCRC) para el nuevo ciclo olímpico.

La renovación da continuidad al respaldo brindado por la Institución hacia París 2024 y llega en un momento clave para el deporte nacional, previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y con la mirada puesta en los próximos retos olímpicos.

Así que desde este lunes salió a la venta el Gordito de medio año.