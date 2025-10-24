Presentan proyecto de Ley que busca declarar de Interés Público y Cultural del Baile de los Diablitos de Boruca y Rey Curré

La diputada del PLN, Sonia Rojas, presentó el proyecto de Ley para declarar de interés público y cultural el Baile de los Diablitos de los pueblos indígenas de Costa Rica.

Esto bajo el expediente 25260, que fue presentado el 20 de octubre de este 2025.

Se trata de una tradición que simboliza la resistencia, la fuerza, la identidad y la memoria viva del pueblo Brunca.

No basta con reconocer su valor cultural, sino que es necesario dotar a las organizaciones indígenas de instrumentos legales que les permitan recibir, fortalecer y preservar su tradición.

El Baile de los Diablitos o Cabrú Rójc es más que una danza. Es la expresión de un pueblo que, año tras año, revive su historia y reafirma su dignidad.

Con este proyecto de ley, buscan que el Estado costarricense no solo admire esta manifestación, sino que la proteja, la financie y la garantice para las futuras generaciones.

Proteger el Baile de los Diablitos es proteger la esencia misma de nuestra identidad como costarricenses.

Cabe indicar que El Juego de los Diablitos fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica en 2017, siendo el primer reconocimiento de este tipo para una manifestación indígena en el país. Esta ceremonia ancestral se celebra en las comunidades borucas de Boruca y Rey Curré, y representa la lucha histórica de su pueblo contra la colonización.

La fiesta o baile de los diablitos se celebra todos los años del 31 de diciembre al 2

de enero en Boruca (Costa Rica) y durante en 3 días variables (generalmente el primer fin de semana de febrero) en Rey Curré. Durante estos días, tanto locales como visitantes, pueden presenciar la lucha entre los indígenas Borucas y los conquistadores españoles.

La tradición del juego o baile de los diablitos (Cabrú Rojc) es un conjunto de actividades culturales y artísticas. Es una representación simbólica de la lucha entre los indígenas contra el invasor español.

Los participantes o Cabrú Rojc (guerreros) representan a los indígenas y el toro simboliza a los conquistadores españoles, quienes luchan durante 3 días.