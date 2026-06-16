Colegio de Contadores Privados impulsa jornada de actualización profesional para la Región Brunca de Costa Rica

Profesionales en contabilidad de Pérez Zeledón, Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus, Buenos Aires participarán en esta actividad el sábado 27 de junio en la sede Universidad Nacional, en la Región Brunca.

El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica se unen en el Congreso Líderes hacia la excelencia, una iniciativa orientada a fortalecer la actualización profesional de las personas contadoras de la Región Brunca.

“En el Colegio de Contadores Privados creemos firmemente que la actualización y la capacitación deben llegar a todos los profesionales del país, sin importar la región donde ejerzan. Llevar estos espacios a la Zona Sur fortalece el ejercicio ético y técnico de la profesión, y eso se traduce en un beneficio directo para las personas y las empresas contribuyentes en Costa Rica, que requieren servicios contables cada vez más ágiles, pero a la vez, con mayor análisis, para la toma de decisiones”, destacó Rocío Quirós Gómez, presidenta de esta agrupación gremial.

Actualización de conocimientos

La jornada abordará temas relevantes para el ejercicio de la profesión contable, entre ellos: Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado (IVA), retenciones y sanciones, el régimen simplificado y la declaración informativa resumen mensual D-270, que un reporte para el Ministerio de Hacienda que detalla clientes, proveedores y gastos específicos que no cuentan con un comprobante electrónico de respaldo.

Además, el encuentro pondrá especial énfasis en dar valor al servicio contable, es decir el aporte estratégico que las y los contadores pueden brindar, con apoyo de la IA, para el cumplimiento tributario, la transparencia, la toma de decisiones y el fortalecimiento de las actividades de las empresas y personas contribuyentes en Costa Rica.

Las personas que deseen inscribirse en este congreso pueden dirigirse a actividadescecap@contador.co.cr o llamar al 4055-1200 ext 220.