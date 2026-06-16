Nueva torre de artroscopia agilizará cirugías en ortopedia, donación la logra Asociación Pro Hospital

1050 pacientes se encuentran en lista de espera en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, para una cirugía de artroscopia de rodilla, hombro y tobillo.

Por esa razón, con la nueva torre de artroscopia que recibió este centro médico regional, esperan que se puedan realizar más procedimientos.

Este equipo lo adquirió la Asociación Pro Hospital y tuvo un costo de 58 millones de colones, recursos que fueron aportados por la Junta de Protección de Social.

La mañana de este martes 16 de junio de 2026, la organización recibió el equipo de alta tecnología, que fue entregado al Hospital.

Para los especialistas, esta torre de artroscopia viene a agilizar las intervenciones.

De esta manera, el hospital cuenta con dos torres de artroscopia, lo cual permitirá atender entre 200 y 250 pacientes mensuales, eso sí, una vez que las salas de operación queden listas, pues actualmente se lleva a cabo un proyecto de remodelación.

También, la cantidad de intervenciones depende del caso de cada paciente.

La Asociación Pro Hospital sigue trabajando en la adquisición de diferentes equipos de alta tecnología, que permitan mejorar la atención de los pacientes.