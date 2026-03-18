Programa se Cuida dará marcha en el Hogar de Ancianos de Palmar Sur de Osa

El 24 de marzo se llevará a cabo la inauguración del programa Se cuidan en el Hogar de Ancianos de Palmar Sur de Osa.

Se trata de una iniciativa del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), orientada a brindar atención integral a personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.

Va dirigido a personas mayores de 65 años que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, pobreza básica o vulnerabilidad, previamente seleccionadas mediante el sistema SINIRUBE.

El servicio se brindará de lunes a sábado, en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., ofreciendo atención integral que incluye: alimentación balanceada, atención en trabajo social, psicología, terapia física, actividades recreativas y de estimulación.

Además, los beneficiarios contarán con transporte gratuito, facilitando su acceso al programa.

En esta primera etapa se atenderán 30 adultos mayores, de los cuales ya hay 23 seleccionados, con la expectativa de que el programa pueda ampliarse en el futuro.

La inauguración oficial está programada para las 11:00 a.m., y contará con la participación de autoridades nacionales, entre ellas la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, así como representantes del CONAPAM y autoridades locales.

Este nuevo proyecto representa una importante oportunidad para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del cantón de Osa.