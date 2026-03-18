Más de 236 millones de colones entregaron en el 2025 por medio de FOMUJER en la Región Brunca

El año 2025, se consolida como el segundo período histórico con la mayor colocación de recursos del programa FOMUJERES, el INAMU entregó más de 1.500 millones de colones en capital semilla en todo el país.

De estos recursos, en la Region Brunca, se entregaron 236 millones 794 mil colones.

El dato lo dio a conocer Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), quien señaló que procurar la autonomía económica de las mujeres es una de las formas para que ellas logren salir del círculo de la violencia, mejoren su calidad de vida y tengan la posibilidad de construir un nuevo proyecto de vida para ellas y sus familias.

Precisó que contar con los recursos para sostener un emprendimiento y desarrollar modelos de negocios es una oportunidad a la que muchas mujeres pueden accesar por medio de FOMUJERES.

Según datos suministrados por el INAMU, en la Zona Sur en emprendimientos liderados por mujeres relacionados con la agricultura recibieron más de 32 millones de colones, de agroindustria obtuvieron más de 39 millones de colones y en el área textil se destinaron más de 55 millones de colones.

En artesanía y productos verdes, se entregaron más de 13 millones de colones, en joyería y bisutería fueron dos millones 585 millones de colones y en servicios más de 94 millones de colones.

En el período reciente, la colocación de recursos de FOMUJERES se ha mantenido de forma sostenida, lo que evidencia una ejecución continua y una alta demanda del programa por parte de las mujeres emprendedoras del país.

Por medio de este programa, cientos de mujeres han logrado iniciar, sostener o ampliar sus negocios en actividades como pesca artesanal, turismo rural comunitario, agricultura, servicios, artesanías y economía local, generando ingresos propios y fortaleciendo el desarrollo económico de sus comunidades, también, hemos priorizado otorgar recursos a las actividades productivas vinculadas con ciencia y tecnología, y cuidados de personas dependientes.

El Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES), es un fondo no reembolsable que impulsa a las organizaciones de mujeres que trabajan por sus derechos y a las mujeres que ofrecen bienes o servicios en áreas como belleza, turismo rural, agroindustria, actividades deportivas, fotografía, agricultura, pecuario, textil, artesanía o productos verdes, joyería, bisutería, metalmecánica, mecánica, desarrollo de software, reparación de equipo de cómputo y cuidados de personas dependientes, entre otras.

Para conocer más sobre FOMUJERES y accesar a sus beneficios es necesario ingresar a https://www.inamu.go.cr/es/fomujeres y completar los formularios de diagnóstico y postulación.

También desde la aplicación móvil ELA pueden hacerse consultas sobre FOMUJERES, descargar en Google Play y descargar en Apple Store.

FOMUJERES está disponible durante todo el año.