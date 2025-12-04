Prohibirán obstruir aceras y rampas durante el Tope Nocturno y desfile del Festival Luces del Valle

Prohibido obstruir aceras y rampas. Durante el Tope y el Desfile Nocturno de Luces del Valle 2025, no se permitirá la colocación de estructuras que obstruyan el paso peatonal o vehicular en aceras, vías públicas o rampas de acceso.

Este fue el comunicado que dieron a conocer por parte de la organización, con respecto a las medidas que se están tomando, para evitar situaciones como las que ocurrieron el 15 de setiembre anterior en el desfile patrio en San Isidro de El General, donde se limitó el paso a la población.

En el caso del sector de la terminal de buses, en este punto, estará el área preferencial.

Los medios de comunicación tendrán carretas ubicadas en diferentes puntos para las transmisiones de las actividades.

En el caso de Tv Sur, tendremos la nuestra como todos los años, contiguo a la terminal de buses en San Isidro de El General.