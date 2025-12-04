Intervienen platinas en puentes sobre los ríos Jilguero y San Isidro

Durante esta semana, se están llevando a cabo trabajos en las platinas de los puentes Jilguero y San Isidro en la ruta dos, en la Interamericana Sur en Pérez Zeledón.

Como parte de las obras, se coloca una sobrecapa asfáltica de 5 cm en los tramos donde actualmente se encuentran platinas expuestas, esto con el objetivo de incrementar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes de tránsito.

Con estas obras, se busca disminuir la cantidad de actividades en las platinas, sobre todo de los motociclistas, que ya se han reportado varios.

Se insta a la población tomar las previsiones del caso, considerar tiempos adicionales de viaje y respetar las señalizaciones y dispositivos de control que se encuentren en la zona de trabajo.