Regidores aprueban suspender pago de parquímetros en diciembre en San Isidro de El General

Con nueve votos a favor y de manera unánime, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, en la sesión municipal del martes dos de diciembre de este 2025, aprobó una moción con el fin de suspender en este mes, el cobro parquímetros en San Isidro de El General.

La decisión se toma como una medida de apoyo al comercio local. Esta suspensión es una estrategia implementada para incentivar las compras durante la temporada navideña.

El acuerdo fue tomado tras una moción presentada por el bloque independiente.

Con este acuerdo, se busca que los conductores se estacionen en zonas de línea blanca sin tener que pagar las boletas o bien, arriesgándose a que le realicen un parte por esto.

De esta manera, se tomó el acuerdo en el Concejo Municipal.