Randall Gamboa sigue con tratamiento y en condición delicada en Hospital de Pérez Zeledón

En una camilla del salón de medicina de varones del Hospital Escalante Pradilla, se encuentra Randall Gamboa, quien sigue en condición delicada.

Gamboa, vecino de Pérez Zeledón, se fue el 25 de diciembre del año anterior a los Estados Unidos de manera irregular, luego fue detenido y tras meses de angustia, fue encontrado en condiciones delicadas de salud.

Fue trasladado a Costa Rica al Hospital San Juan de Dios y luego al Escalante Pradilla, donde se encuentra recibimiento tratamientos y se le continúan estudios.

A principios de este mes de setiembre, la hermana de Randall Gamboa, relató a Tv Sur, parte de todo este proceso.

