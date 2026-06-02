Este sábado 6 de junio habrá observación astronómica en Barrio Morazán

El Grupo 06 de Pérez Zeledón de los Guías y Scouts de Costa Rica, tendrá una actividad especial este sábado 6 de junio.

Se trata de una observación astronómica, en la cual se tendrá la participación de expertos del Observatorio Astronómico de la Universidad de Costa Rica.

La actividad será en la cancha de futbol de barrio Morazán en San Isidro de El General y se cuenta con el apoyo de la Asociación de Desarrollo de la localidad.

Las actividades inician a las cuatro de la tarde, con un rally, que va dirigido a los jóvenes quienes lleguen a la actividad.

Los expertos del Planetario nos cuentan que traerán este día.

La actividad es gratuita y se escogió barrio Morazán, por estar cerca de San Isidro de El General.

La intención es motivar a muchos niños y jóvenes, que conozcan más sobre el grupo de Guías y Scouts de Costa Rica, lo qué hacen y hasta se motiven en ser parte.

Una actividad familiar, para compartir y disfrutar de los planetas de una manera diferente.