Pruebas Estandarizadas cambian para transformarse en un punto de partida para mejorar

A partir de este año se implementan cambios en las Pruebas Nacionales Estandarizadas, con el objetivo de que la evaluación no siga siendo entendida como el fin del aprendizaje, sino como un punto de partida para mejorar.

A partir de este año, las pruebas diagnósticas se presentan por asignatura, lo que permite contar con información más específica sobre los aprendizajes de cada estudiante en áreas como Español, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, para ambos niveles, además de Educación Cívica en secundaria. De esta manera será posible determinar con mayor precisión dónde están los logros y retos de cada estudiante.

Para poder cubrir más temas, ahora se incluirán 60 ítems por asignatura en cada por cada prueba sumativa.

También a partir de este año, cada ítem tendrá cuatro opciones en lugar de las tres que antes se utilizaban, esto reduce significativamente la posibilidad de acertar por azar, haciendo la prueba más rigurosa.

El MEP dio a conocer los resultados de las Pruebas Estandarizadas Diagnósticas por asignatura 2026, aplicadas a finales de marzo a estudiantes de último año de primaria y secundaria. Estas pruebas ofrecen información valiosa para fortalecer los aprendizajes y apoyar la toma de decisiones pedagógicas.

Utilizando la información extraída de estas pruebas se han generado informes disponibles por cada estudiante, centro educativo y dirección regional, junto con reportes nacionales que describen los conocimientos, habilidades y destrezas evaluadas, así como el nivel de desempeño alcanzado.

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas no tienen como propósito asignar una nota para aprobar o reprobar al estudiante, su finalidad es brindar información detallada sobre los aprendizajes alcanzados en cada asignatura y ofrecer orientaciones, de cara a la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa, que sí representa un 40% de la nota final de cada asignatura.

El MEP habilitó informes personalizados para que los estudiantes y sus familias cuenten con información que permita comprender mejor cómo van avanzando en sus aprendizajes. Los informes permiten determinar lo que el estudiante ya logra hacer, las habilidades y conocimientos que requieren mayor fortalecimiento, el nivel de desempeño en el que se encuentra el estudiante y las orientaciones prácticas para mejorar.

Se puede acceder a los reportes con una clave que cada director de centro educativo debe entregar a los estudiantes o sus familias. En el caso de que no se cuente con las posibilidades de acceder por medio del sitio web, cada encargado podrá solicitar que se le envíe al correo, por mensaje al teléfono, o incluso que se le entregue de manera impresa.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) retomó la Prueba Nacional Estandarizada de Producción de Texto Escrito. Esta prueba se aplica el miércoles 27 de mayo en primaria y el miércoles 3 de junio en secundaria.

La calificación de Español estará conformada por el promedio entre comprensión lectora y producción de texto escrito, fortaleciendo así una evaluación más integral de las competencias comunicativas.