Celebraron el 20 aniversario de Katuir Bailes Populares y el 15 aniversario de Herencias Bailes Folclóricos de la UNA

Con un Festival Cultural y un gimnasio lleno de arte, así fue la celebración del 20 aniversario de Katuir Bailes Populares y el 15 aniversario de Herencias Bailes Folclóricos de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón.

Para esta actividad, hubo un derroche de talento, presentaciones artísticas de los dos grupos de aniversario e invitados especiales.

Y en el trascurso de los años, siguen sus presentaciones.

Por muchos años, estudiantes de diferentes carreras han formado y forman parte de ambas agrupaciones artísticas.