Hasta 50 personas en un solo fin de semana han detenido haciendo turismo ilegal en el Chirripó

El Parque Nacional Chirripó, donde se ubica el punto más alto de Costa Rica, el Cerro Chirripó, además es un santuario de biodiversidad, con desafiantes senderos de varios días con páramos, lagos glaciares y formaciones rocosas como Los Crestones.

Esto es parte de lo que ofrece esta área protegida y que se vuelve en un reto también para muchos.

Todos los días hay turismo legal, pero también, se registra el ilegal, sobre todo, los fines de semana.

En el Área de Conservación La Amistad Pacífico, han detenido hasta 50 personas practicando turismo ilegal entre sábado y domingo, el cual, hasta es promovido por tour operadores.

Esto también se encuentra dentro de los operativos que se encuentran realizando en este fin y principio de año, debido a que puede incrementar la cantidad de personas que buscan hacer senderismo en el Parque Nacional Chirripó de manera ilegal.

De ahí que hacen un llamado, a que los turistas lo hagan de manera legal, porque al final se daña el ecosistema, la flora y fauna.

Las autoridades ambientales advirtieron que de presenciar personas ingresando ilegalmente en zonas restringidas tomarán medidas en conjunto con otras autoridades.