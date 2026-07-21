SENASA aclara dudas a ganaderos en Pérez Zeledón sobre rastreabilidad animal

Con el fin de aclarar aspectos sobre la plataforma trazar agro, es que personal del SENASA, llevó a cabo una actividad en la subasta ganadera de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, en Daniel Flores en Pérez Zeledón.

Asimismo, se trabaja aclarando dudas sobre trazabilidad.

Los productores aclararon sus dudas sobre diferentes temas.

La normativa de trazabilidad entra en vigencia el 26 de octubre, por lo que al conocer que hay filas para aretear, que llegan hasta setiembre, estarán reforzando con personal.

Además, dieron cursos a personas, para que puedan de manera privada, dar atención.