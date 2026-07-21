Liceo Unesco tendrá sección bilingüe para el 2027

Una buena noticia para el Liceo Unesco en Pérez Zeledón, ya que, en el 2027, iniciará la primera generación de la Sección Bilingüe Español -inglés.

Durante este mes, hasta el 31 de julio, se estará llevando a cabo el proceso de inscripción y recepción de documentos en físico en la institución.

Los padres de familia interesados, en que sus hijos, que este 2026, cursan el sexto nivel en escuela, llenan los documentos.

La prueba de admisión será el cuatro de setiembre de 2026.

La publicación de los resultados será el 12 de octubre de 2026.

Para más detalles, pueden encontrar la información en las redes sociales del Liceo Unesco.